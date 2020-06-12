بدون إعلان مسبق: "سوني" تكشف عن منصة "بلاي ستيشن 5"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسدلت شركة سوني اليوم، الخميس، الستار رسميًا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب "بلاي ستيشن"، وذلك استعدادًا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي.

ورغم أن الحدث، الذي دام نحو ساعة، كان مخصصًا للإعلان عن الألعاب التي ستُتاح مع منصة "بلاي ستيشن 5"، إلا أن سوني قررت الكشف عن المنصة ذاتها، ليتمكن المستخدمون للمرة الأولى من رؤية التصميم.

وقدمت الشركة اليابانية مراجعة لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

وتحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى "AMD Zen 2" بتردد 3.5 غيغاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات "AMD RDNA 2" مع قوة 10.28 تيرافلوب.

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وعند الإطلاق، ستتيح سوني للمستخدمين أحد خيارين، إذ يأتي الأول مع قارئ أقراص ليزرية"Ultra HD Blu-ray" ، والآخر بدون القارئ باسم "بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية".

وفيما يتعلق بالذاكرة، فتحتوي المنصة ذاكرة وصول عشوائي "رام" من نوع "GDDR6" بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع "SSD" بسعة 825 غيغابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص "SSD" في تسريع تحميل الألعاب، وقارنت بين منصتي "بلاي ستيشن 4"، التي لا تستخدم التقنية، و"بلاي ستيشن 5"، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل غيغابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 غيغابايت من البيانات في الأخرى سوى ثانية واحدة فقط.

وتدعم المنصة عرض ألعاب 8K، وألعاب4K بسرعة 120 إطارًا/ الثانية. كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والتوافقية مع ألعاب منصة "بلاي ستيشن 4".