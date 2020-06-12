سفير الإمارات في واشنطن لإسرائيل: الضم يدمر فرص السلام

حذر سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، الجمعة، من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستعرقل أي احتمال لحصول تقارب مع الدول العربية، وتدمر فرص السلام.



وقال العتيبة في تصريحات صحفية:" خلال الفترة الأخيرة، تحدث قادة إسرائيليون بحماس عن التطبيع مع الدول العربية، ولكن هذه الأقوال تتناقض مع خطة الضم الإسرائيلية".

وشدد على أن الضمّ "سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي"، معتبرا أن "استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط".

وأكد أن "خطة الضم الإسرائيلية تتحدى الإجماع العربي، وعملياً الدولي أيضاً في ما يتعلق بالحق الفلسطيني".

وستكشف إسرائيل اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام التي تنص على ضم إسرائيل غور الأردن، ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/ كانون الثاني عن خطة السلام التي تنص على ضم إسرائيل المستوطنات، وأن تكون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، مقابل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تتخذ عاصمة لها في ضواحي القدس الشرقية.

Advertisements

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة رفضا قاطعا ويسعون لتعبئة داعميهم، ولا سيما في أوروبا للضغط على إسرائيل وحملها على التخلي عنها.

وجعلت الدول العربية من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العربية، ولا ترتبط الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي العام 2002 خلال القمة العربية التي عقدت في لبنان، أطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية مبادرة السلام العربية في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، وهدفها إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة القرار الإسرائيلي المتوقع بضم أراض فلسطينية بصورة غير شرعية وتصعيدية.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "هذه التحركات تأتي في خضم القلق العربي والدولي الكبير، تجاه هذا الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".

ودعا، الإثنين الماضي، إسرائيل إلى التوقف عن الحديث حول ضم الأراضي الفلسطينية، محذرا من تداعياته على عملية السلام.