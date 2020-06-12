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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش : الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمنع قرار إسرائيل بضم إراضي فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، ان الإمارات تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة قرار إسرائيل المتوقع بضم أراضي فلسطينية بصورة غير شرعية وتصعيدية .
وأضاف في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة و المحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراضي فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي.
وتابع "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع بضم أراضي فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام وإستقرار المنطقة" .
وأشار إلى أن مصداقية الإمارات وشبكة علاقاتها وطرحها المبدأي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية توظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الإحتلال .. مؤكداً أنها خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي و الدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية .
ولفت إلى أن التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع .. مضيفاً أن الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الإحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز.
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