ميلشيات أردوغان تسقط في ليبيا.. مقتل الداعشي "أبو يعرب" السوري فى غارة جوية بمدينة سرت





أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل الإرهابى السورى سامر الأطرش، المكنى بـ "أبو يعرب الأثرى"، مع عدد من رفاقة التابعين لميليشيات تركيا والسراج فى ليبيا، في غارة جوية غرب مدينة سرت.

وولد "أبو يعرب" فى حلب آواخر الثمانينيات، قبل أن يُقتل فى غرب سرت يوم 9 يونيو الجارى، حيث ُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة،

ويعتبر "أبويعرب" واحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين التابعين لأنقرة فى ليبيا، حيث تم رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة فى طرابلس، وكان يستفسر عما إذا كان لديهم خدمة توصيل هاتف جديد إلى طريق المطار، المكان الذى كان يتمركز فيه مع مجموعته.