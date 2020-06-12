شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: تميم يعامل قطر كصرافة وتركيا وإيران يعاملونه كدفتر شيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المحلل السياسى، أمجد طه الرئيس الإقليمى لمركز دراسات الشرق الأوسط، هجوما عنيفا ضد تميم بن حمد أمير دولة قطر، مشيرا إلى أن تركيا وإيران يتعاملان معه باعتباره دفترا للشيكات.

‏وقال طه في تغريدة بثها عبر حسابه على شبكة تويتر: "أمير نظام قطر يوم يريد يستثمر ينفق بسويسرا ويوم يمرض أبوه يرسله لألمانيا للعلاج فلا خير بمستشفيات الدوحة، ووقت الأزمات يهرب لسيشل وللسياحة يسافر تايلند، الشيء الوحيد الذي يفعله بقطر هو سرقة أموالها....إذا تعامل بلدك كصرافة لا تستغرب أن تعاملك تركيا وإيران كدفتر شيكات".

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يذكر أن أمجد طه الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير البحرينى، أكد من قبل أن النظام التركى يتبع نظام العبودية ضد العمالة الوافدة إلى الدوحة، ويمارس العمال الأجانب أبشع أنواع المعاملة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 21 تقريرا حقوقيا، كشف حجم القمع والانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى ضد العمال الأجانب.

وقال الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن هناك أكثر من 4 آلاف عامل في قطر تعرضوا لنظام العبودية من قبل السلطات القطرية، مشيرا إلى أن النظام القطري يرى العمال كالعبيد وليسوا بشرا وهو ما يدفع تميم بن حمد أمير قطر لممارسة أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات ضد العمالة الأجنبية.

ولفت أمجد طه، إلى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، تلقى العديد من التقارير الدولية التي تؤكد العمالة غير الإنسانية التي تمارسها قطر ضد العمالة الأجنبية التي تعمل في الملاعب والإنشاءات الخاصة بمونديال كأس العالم 2022، ولكن لم تتحرك الفيفا حتى الآن للتحقيق في تلك الانتهاكات.