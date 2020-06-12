شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 20 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا وسط أعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، إصدار النقابة لعدد 129 خطاب علاج متعلق بالتحاليل والأشعة الخاصة بفيروس كورونا، كما تلقت 20 بلاغا عبر الخط الساخن وهواتف أعضاء اللجنة.

وأضافت اللجنة، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية استقبلت الزملاء وأقاربهم والرسائل (عبر تطبيق الواتس آب) لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، مشيرة إلى أنه تم استخراج عدد (1487) خطاب علاج من بينهم خطابات بالتحاليل والأشعة الخاصة بفيروس كورونا وعددهم (129) خطابا.

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ونوهت لجنة الطوارئ إلى أنها قامت بتلقى بلاغات عبر الخط الساخن وخطوط الأعضاء وعددها عشرون بلاغًا غالبيتهم اشتباه حالة كورونا ونصحوا بعمل التحاليل والأشعة وتوجيههم للعزل المنزلى واتباع نظام غذائى كامل مع شرب السوائل بكثرة للحيلولة دون حدوث جلطات طبقا لتعليمات الدكتور مدير العلاج، متابعة:"أما الزملاء والزميلات المصابين بأمراض أخرى بجانب كورونا فنصحوا بمتابعة طبيبهم الخاص حتى لا يحدث تعارض في العلاج، والبعض الآخر تماثل للشفاء يقضى فترة نقاهته، أيضا تم نقل بعض الزملاء إلى مستشفى حميات شبين الكوم لعمل أشعة وآخرين لمستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحاليل مستقلين سيارات النقابة العامة المعدة لذلك طوال الـ24 ساعة".

وأشارت إلى أنه جار التعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير عربات إسعاف على مستوى الجمهورية لنقل الزملاء والزميلات أصحاب الحالات الحرجة وتوفير أنابيب أكسجين لهم، وجار متابعة الدكتورة وزيرة الصحة لتوفير الدواء للمرضى، مهيبا بالزملاء والزميلات الحرص الشديد على أنفسهم وأسرهم هذا الأسبوع لأنه يمثل ذروة الانتشار للفيروس، مع تمنياتنا لكم جميعا وأسركم بوافر الصحة.