قابلة للغسيل.. التعليم تكشف تفاصيل بدء تصنيع الكمامات القماش بالمدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، بدء تصنيع الكمامات القماش بمدارس التعليم الفني في عدد من المديريات، كان آخرها في الإسكندرية الذي افتتح اليوم، بأحد مدارس التعليم الفني.

وأضاف مجاهد لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تشجع المدارس الفنية التي تضم أقسام للتفصيل والملابس الجاهزة على تصنيع الكمامات القابلة للغسل، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة، والالتزام بالمواصفات القياسية لمثل هذه الكمامات، الصادرة حديثًا من الهيئة العامة للتوحيد القياسي.

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وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن من يقوم بالإنتاج هم بعض المعلمين ومعهم طلاب سنوات النقل الذين أنهوا امتحاناتهم، بينما يتبقى طلاب الدبلومات فقط، والتي ستبدأ امتحاناتهم يوم 27 يونيو وحتى 13 أغسطس.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة التعايش مع الوباء، مضيفًا: "لابد لنا من التعايش مع الوباء ما دمنا نأخذ الاحترازات الكافية".

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