ترامب: فيديو خنق فلويد شكّل لي 8 دقائق من الرعب والعار

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فيديو خنق المواطن جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، وذلك في مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" نُشرت اليوم الجمعة.

وقال ترامب للشبكة الأمريكية: "فيديو خنق فلويد شكل لي 8 دقائق من الرعب والعار".

وقُتل فلويد، 46 عاما، الأسبوع الماضي، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت، إثر اعتقاله مع زملائه، وتكبيل يديه إلى الخلف وتثبيته أرضاً، أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية.

ومثل ديريك تشوفين (44 عاما) الشرطي الذي جثم بركبته على رقبة فلويد أمام المحكمة في مينيابوليس، وأمر قاض برفع قيمة كفالته من مليون دولار إلى 1.25 مليون دولار. ويواجه تشوفين تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وأقيل تشوفين وثلاثة من أفراد الشرطة، متهمين معه في القضية بعد يوم من وفاة فلويد.

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