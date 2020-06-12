إيران تطلب من خبراء فرنسيين قراءة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قال المبعوث الإيراني لوكالة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة إن محققين إيرانيين طلبوا من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا (بي.إي.إيه) قراءة بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها طهران، بحسب وكالة "رويترز".

كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أُسقطت في الثامن من يناير بصاروخ أرض جو إيراني، ليلقى 176 شخصا حتفهم في الحادث الذي وصفته طهران بأنه ”خطأ كارثي“ في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وكان مصير مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل البيانات، أي الصندوقين الأسودين، مثار خلاف دولي طغت عليه أزمة فيروس كورونا المستجد التي تقول إيران إنها ساهمت أيضا في بعض التأخير في التحقيق الذي يجريه المجلس الإيراني للتحقيق في الحوادث الجوية.

وجرى التطرق إلى سير التحقيقات في اجتماع لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وقال ممثل إيران لدى المنظمة فرهاد بارفاريش لرويترز عبر الهاتف ”تقدم المجلس الإيراني للتحقيق في الحوادث الجوية مؤخرا بطلب إلى (بي.إي.إيه) بأن تأخذ إيران المسجلين إلى مبنى (بي.إي.إيه) في فرنسا لقراءة بياناتهما بحضور ممثلين عن دول أخرى لها علاقة بالأمر وعن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إذا كان (بي.إي.إيه) في وضع يتيح له ذلك“.

وقال المكتب الفرنسي إنه لم يتلق الطلب رسميا، ولا يزال يجري مناقشات مع إيران وكندا وأوكرانيا حول أي علاقة له بالأمر. وكان هناك 57 كنديا على متن الطائرة المنكوبة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة، وهي التي صنعت الطائرة من طراز بوينج 737-800، برفض تقديم البرمجيات التي من شأنها فك شفرة المسجلين، في حين وجهت كندا وأوكرانيا الاتهام إلى طهران بالتلكؤ في التحقيقات.

وقالت مصادر هذا الأسبوع إن إيران أبلغت إيكاو بأنها ستنقل المسجلين إلى باريس بمجرد أن توافق الدول المعنية بالتحقيق.