موريتانيا تدعو المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - أ ش أ

دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولدى سيدي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف فوري للاقتتال في ليبيا.

وقال الوزير الموريتاني- في اجتماع عبر تقنية "الفيديو" لوزراء الدفاع في الساحل الإفريقي وبعض الشركاء من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا- إنه يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل سياسي مستديم للأزمة الليبية.

وأشار- في كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية- إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي برمتها.

ويخصص الاجتماع المحضر لقمة الساحل الإفريقي، المقررة نهاية الشهر الجاري؛ لبحث العمليات العسكرية الميدانية ودعم القوات الوطنية والقوة المشتركة للساحل الإفريقي وبتعهدات الفاعلين الدوليين في المجالين الأمني والتنموي.

وأعرب الوزير الموريتاني، عن سعادته بالتراجع المعتبر لانتشار فيروس كورونا في الدول الغربية، متمنيا أن يتم التحكم في انتشار هذا الوباء على مستوى القارة الإفريقية لتتمكن دول المجموعة وشركائها من عقد لقاءاتهم المستقبلية بصفة مباشرة.

وثمن مستوى الاستعداد الذي عبر عنه جميع المشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من الشركاء، لتنشيط وتفعيل مختلف الأدوار، بغية مساعدة الساحل الإفريقي على الأمن والاستقرار والعيش بأمن وسلام.

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