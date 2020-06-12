عدد الإصابات بكورونا في دول الخليج يتجاوز 310 آلاف والوفيات 1666 حالة

وصل إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إلى 311 ألفا و321 حالة والوفيات 1667، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من المرض 204 آلاف و711 حالة.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإحصائي الخليجي، يوم الجمعة، فقد تصدرت السعودية قائمة الإصابات بالفيروس بتسجيل 119942 حالة، تليها قطر بـ 76588 حالة، ثم الإمارات

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بـ 40986 حالة، فالكويت بـ 34952 حالة، وسلطنة عمان بـ 21071 حالة، وأخير البحرين بـ 17269 حالة​​​.

وفيما يخص الوفيات، تصدرت السعودية أيضا القائمة الخليجية بـ 893 حالة، ثم الإمارات بـ 286، فالكويت بـ 285، وعُمان بـ 96 حالة، تليها قطر بـ 70 حالة؛ وجاءت البحرين في

المركز الأخير بأقل عدد وفيات بتسجيل 36 حالة.

وبالنسبة لأعداد حالات التعافي من الإصابة بـ "كوفيد-19"، حلت السعودية في المركز الأول بـ 81029 حالة، تلتها قطر بـ 53296 حالة، فالإمارات بـ 25234 حالة، فالكويت بـ 25952، ثم البحرين بـ 11903 حالات، وأخيرا سلطنة عُمان بـ 7489 حالة.

وعربيا، تحتل السعودية وقطر والإمارات المراكز الثلاث الأولى في قائمة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تأتي الكويت وسلطنة عُمان والبحرين في المراكز الخامس والسادس والسابع، على التوالي.