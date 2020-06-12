جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى الصحفى الكبير فيصل القناعى

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الزميل الراحل فيصل القناعي الإعلامي الكويتي القدير وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتية السابق نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سابقاً الذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض. طويل مع المرض. ويعد الفقيد من أعلام الصحافة الرياضية في الوطن العربي، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب سابقاً واثرى حضوره Advertisements اجتماعات الصحفيين العرب برصانة فكره وحكمة تقديره للأمور التي شغلت الصحافة العربية خلال الفترة الماضية . اجتماعات الصحفيين العرب برصانة فكره وحكمة تقديره للأمور التي شغلت الصحافة العربية خلال الفترة الماضية . وتقدمت جمعية الصحفيين الإماراتية بخالص المواساة وصادق العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى الزملاء أعضاء جمعية الصحفيين الكويتية والوسط الصحفي الكويتى .

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