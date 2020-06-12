السيطرة على حريق بغواصة نووية وتصاعد الدخان يثير مخاوف في فرنسا

أعلنت إدارة فرنسية محلية اليوم الجمعة السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية راسية في ميناء تولون المطل على البحر المتوسط.
وقالت في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكنهناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.
وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم "إس.إن.إيه بيرل" وأن وزيرة الدفاع فلورنس بارليستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.
في المقابل، أعرب مغردون عن مخاوفهم بعد رصد ألسنة دخان متصاعدة من موقع الحادث، رغم أن السلطات طمأنت المواطنين وأكدت أن العتاد الخطير الذي كان على متن الغواصة تمت إزالته في وقت سابق من أجل أعمال الصيانة.
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