السعودية تسجل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 3,733 إصابة أيضا بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت قبل أيام تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

في حين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية، استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي حذر الأسبوع الماضي من ارتفاع أعداد المصابين من كبار السن في الرياض وجدة خصوصاً، مؤكداً أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة من التعرض للفيروس.