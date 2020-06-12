أفغانستان..مقتل 4 وإصابة آخرين إثر انفجار في مسجد غربي كابول

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وأضافت الوزارة في بيان، أن من بين قتلى الانفجار الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، إمام المسجد.
وكشفت الوزارة، أن الانفجار وقع بعد زرع المهاجمين لمتفجرات داخل المسجد، الواقع في منطقة كارت شاهار التابعة لمنطقة كابول الأمنية الثالثة.
وكارت شاهار منطقة دبلوماسية شديدة الحراسة، ويوجد بها العديد من مكاتب المنظمات الدولية.
ويقول شهود عيان، إن أكثر من عشرة مصلين آخرين أصيبوا في الانفجار، حسب وسائل الإعلام المحلية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وسائل إعلام أفغانية.
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