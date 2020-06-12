أفغانستان..مقتل 4 وإصابة آخرين إثر انفجار في مسجد غربي كابول

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضافت الوزارة في بيان، أن من بين قتلى الانفجار الذي وقع أثناء صلاة الجمعة، إمام المسجد.

وكشفت الوزارة، أن الانفجار وقع بعد زرع المهاجمين لمتفجرات داخل المسجد، الواقع في منطقة كارت شاهار التابعة لمنطقة كابول الأمنية الثالثة.

Advertisements

وكارت شاهار منطقة دبلوماسية شديدة الحراسة، ويوجد بها العديد من مكاتب المنظمات الدولية.

ويقول شهود عيان، إن أكثر من عشرة مصلين آخرين أصيبوا في الانفجار، حسب وسائل الإعلام المحلية.

​ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب وسائل إعلام أفغانية.