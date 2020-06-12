كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية تعزيز العمل الدولي في مكافحة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأثمن الشيخ عبدالله بن زايد، جهود عدد من السفراء لدي الإمارات، سيرجي كوزنيتسوف سفير روسيا، ومسعود أحمد عزيزي قنصل عام أفغانستان لدى الإمارات، وإرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الإمارات، خلال إتمام عملية إجلاء وعودة المواطنين إلى ديارهم خلال الفترة الماضية.

وشدد على تقدير الإمارات للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وما أظهروه من تعاون كبير وحرص على دعم جهود الوزارة من أجل تسهيل إجراءات عودة مواطنيهم إلى ديارهم، لافتاً إلى أن "هذا التعاون المشترك الذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية، يؤكد أهمية العمل معا من أجل سلامة الشعوب ورخاء المجتمعات".

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وألمانيا وأفغانستان، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر الاتصالات المرئية خالد عبدالله بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.