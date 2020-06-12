كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة أممية بالدور العالمي للإمارات على الصعيد الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، على الدور العالمي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإنساني.

وأشاد جوتيرس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالدعم الذي قدمته الإمارات إلى لعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد مع جوتيريس، خلال الاتصال، التعاون المشترك وسبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واستعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا.

كما أكد على حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة ودعم وكالاتها وبرامجها المختلفة، لافتأً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك خلال الفترة الحالية من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعم الإمارات لكافة الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد.

ومنذ بدء الأزمة، قدمت الإمارات أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم.

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وأكدت الإمارات على التزامها بمكافحة فيروس كورونا، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمانحين لمواجهة فيروس "كوفيد - 19"، والذي تعهدت خلاله الدول المشاركة بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء، بما في ذلك الأبحاث الخاصة لإيجاد لقاح فعال.