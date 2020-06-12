عشاق “بوب مارلي” على موعد مع أنجح حفلاته… “يوتوب” يبثها لمساعدة الفنانين المتضررين من الجائحة

أعلن موقع “يوتوب” أنه يعرض، لجمهور النجم العالمي “بوب مارلي”، وعشاق موسيقى الريغي، اليوم الجمعة، حفلا، أحياه المغني الجمايكي الشهير، عام 1977، وذلك من أجل مساعدة فنانين متضررين من الجائحة.

وقال يوتوب إنه يعرض، اليوم، في حدود الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، الحفل، الذي أقامه بوب مارلي في لندن عام 1977، وكان ناجحا بكل المقاييس.

ويشاهد الجمهور نسخة عالية الدقة من الحفل، مستعادة من السهرة بأكملها، ومصحوبة بصور نادرة، وتسجيلات التقطت خلف الكواليس، وفي المقابل ستتم دعوة المشاهدين إلى تقديم تبرعات لمشروع Spotify COVID-19 Music Relief، الذي يهدف إلى دعم الفنانين المتضررين من الوباء.