الترخيص لدوائين جديدين لمرضى الغدة الدرقية

أذنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بعرض دوائين جديدين لفائدة مرضى الغدة الدرقية، بالسوق المغربية.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنها منحت الإذن بالعرض في السوق المغربية لدوائيين جديدين يحتويان على المادة الفاعلة “ليفوتيروكسين” المستعملة من طرف مرضى الغدة الدرقية، حيث إن الأول هو على شكل أقراص جرعة 50 ميكروغرام من فئة 50 و100 قرص تم تحديد سعر بيعه للعموم، وسيتم تسويقه قريبا في الصيدليات، أما الثاني فهو على شكل محلول للشرب سعره في طور التحديد.

وتأتي هذه المبادرة بعد الوعد الذي قطعته وزارة الصحة بتقوية العرض الدوائي، خصوصا للأدوية المحتكرة التي تعرف أزمات نقص مؤقتة في المخزون الاحتياطي.

كما أن هذه المبادرة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة نفاذ أو انقطاع بعض الأدوية التي تقع بين الفينة والأخرى، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وجعلها في متناول كل فئات المجتمع، وكذا تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين لأدوية ذات فعالية وجودة، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.