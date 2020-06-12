إقليم العرائش..بؤرة صناعية ترفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا إلى 221 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم العرائش، إلى حدود اليوم الجمعة، إلى 221 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 18 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما استقر عدد الوفيات في حالتين منذ أزيد من شهرين.
وكشف مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في العرائش، أن الحالات الجديدة أغلبها لعاملات تشتغلن بمعمل الفراولة الموجود بمنطقة للاميمونة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن 164 حالة تماثل للشفاء من “كوفيد-19” فيما لم يتبق سوى 55 حالة تتابع علاجها بوحدتي التكفل بمرضى الفيروس التاجي في كل من مستشفى للامريم في العرائش، والقصر الكبير.
وأبرزت المعطيات ذاتها، أن مجموع الحالات المستبعدة وصل إلى 5277 حالة.
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