طائرة المغاربة العالقين في إسبانيا “تحط” الرحال اليوم بمطار وجدة عوض البيضاء والعائدون يخضعون للحجر بالسعيدية

تحط، اليوم الجمعة، الطائرة التي تقل المغاربة العالقين في إسبانيا، والقادمة من مطار مدريد باراخاس، بمطار وجدة أنكاد بعدما كان مبرمجا في السابق أن تحط بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24” أن العائدون من المغاربة العالقين بالجارة الشمالية للمغرب سيخضعون لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بالمطار، قبل أن يتم نقلهم إلى فنادق مدينة السعيدية للخضوع لفترة الحجر الصحي.

وتنضاف الرحلة الجديدة، التي انطلقت منتصف اليوم الجمعة من مدريد، إلى 3 رحلات كانت وجهتها مطار سانية الرمل بمدينة تطوان، أول أمس الأربعاء، قادمة من الجنوب الإسباني، وبعد إخضاع العائدين لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، تم توزيعهم على مجموعة من الفنادق بمدينة تطوان، قصد إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 9 أيام، وقبلها حطت 3 طائرات الرحال بمطار المسيرة بأكادير، يوم الثلاثاء، قادمة من الجنوب الإسباني.