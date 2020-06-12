107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ منتصف الليلة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات الحرجة إلى 34، بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضحت معطيات الوزارة أنه لا يمكن اعتبار أن الفيروس بدأ بالانحسار مرة أخرى، رغم أن عدد المُصابين الذين سُجّلوا، أقل من اليوم السابق، الذي سُجّلت فيه 195 إصابة، وذلك لأن الإصابات الجديدة ظهرت بعد إجراء 7922 فحصًا، فيما سُجّلت الإصابات الـ195 في اليوم السابق، بعد فحصِ 15 ألفًا و482 عيّنة.

وارتفع عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعيّ، إلى 25، فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير، عند 300 حالة وفاة.

وتأتي الحصيلة الجديدة للمصابين بالفيروس في البلاد، بعد أن قررت الحكومة في وقت سابق اليوم، السماح بإقامة أفراح أو إحياء مناسبات في قاعات، وذلك بدءا من بعد غد، الأحد، شريطة تخصيص مساحة مترين مربعين للشخص الواحد وألا يتجاوز عدد المتواجدين في القاعة 250 شخصا، إضافة إلى العاملين في القاعة.

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ويحسب قرار الحكومة، على المبادر للفرح إعداد قائمة بالحضور وأرقام هواتفهم . وفي حال تبين أن أحد العاملين أو المدعوين أصيب بعدوى فيروس كورونا، سيكون بإمكان الطبيب اللوائي أو المسؤول عن خدمة الصحة العامة الحصول على القائمة من أجل تنفيذ تحقيق انتشار الوباء ومنع تناقل العدوى

وبموجب قرار الحكومة، فإن على المسؤول عن القاعة مطالبة المبادر إلى المناسبة أن تكون بحوزته قائمة بأرقام هواتف الحضور، والاحتفاظ بها لمدة 20 يوما بعد المناسبة. وفي حال تبين أن أحد العاملين أو المدعوين أصيب بعدوى فيروس كورونا، سيكون بإمكان الطبيب اللوائي أو المسؤول عن خدمة الصحة العامة الحصول على القائمة من أجل تنفيذ تحقيق انتشار الوباء ومنع تناقل العدوى.

وحسب قرار الحكومة، فإن في مناسبات ليست أفراحا، ستجري بموجب التعليمات المقررة سابقا، وبموجبها تجري المناسبة في مكان مفتوح تقام فيه مناسبات عامة، وألا يتجاوز عدد المشاركين المسموح به لحظر التجمهر، أي 50 شخصا.

وسيشكل خرق المسؤول عن القاعة لهذه التعليمات مخالفة جنائية. وتقرر أيضا تمديد سريان أنظمة الطوارئ حتى يوم 21 حزيران/يونيو الحالي. وفي موازاة ذلك، قال بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة الصحة، إنه تم إعداد مشودة قانون لتمديد أنظمة الطوارئ لمدة 45 يوما أخرى.

وأعاد البيان تذكير الجمهور بأنه "على الجميع الحرص على تطبيق ثلاث قواعد أساسية: وضع كمامة، ابتعاد عن أشخاص آخرين (مسافة مترين) والحفاظ على النظافة الشخصية".