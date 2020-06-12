الصحة الفلسطينيّة: إصابة طفلين بكورونا بالسموع في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المُحتلّة، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وذكرت الكيلة في بيان، أن الإصابتين الجديدتين بالفيروس، تعودان لطفلين (3 و5) سنوات، وهما أبناء سيدة أُعلن عن إصابتها سابقا بالفيروس.

وأوضحت أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غرب محافظة الخليل، لمخالطي المصاب الذي أُعلن عنه مساء أمس، جميعها سلبية، أي أنها غير حاملة للفيروس.

ولفتت إلى أن العمل جارٍ على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، موضحة أنه سيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة.

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وكانت محافظة الخليل، قد سجّلت، مساء أمس الخميس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن الحالة الأولى سُجّلت لشاب (31 عاما) في قرية الكروم جنوب غرب الخليل، وأن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطيه لمعرفة سبب الإصابة.

وذكرت أن الحالة الثانية لشابة (30 عاما) في السموع جنوب الخليل، وانتقلت إليها العدوى عن طريق إحدى قريباتها في بلدة حورة في بئر السبع.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى 669 إصابة.