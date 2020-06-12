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شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل تسيطر على مبنى محلي نصاب بشبوة وتطرد ميليشيا الإخوان والان مع التفاصيل
الجمعة 12 يونيو 2020
أفادت مصادر محلية من محافظة شبوة، أن مقاتلي القبائل، سيطروا اليوم الجمعة، على مبنى المجلس المحلي لمديرية نصاب وطردوا المسلحين التابعين لميليشيا حزب الإصلاح، ذراع الإخوان الذين كانوا يتمركزون فيه .
وذكرت المصادر، أن السيطرة على المبنى جاءت بعد مواجهات تشهدها المديرية منذ يوم أمس على خلفية منع مسلحي الإصلاح فعالية سلمية بإستخدام القوة العسكرية وسقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين .
وتداول ناشطون جنوبيون، مقاطع فيديو لمقاتلي القبائل وهم يحاصرون المبنى قبل أن يقتحموه ويسيطروا عليه اليوم الجمعة
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