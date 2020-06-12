شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد البريطاني يسجل أدنى تراجع شهري منذ " أبريل" والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات رسمية اليوم انمكاش الاقتصاد البريطاني لأدنى معدل تراجع شهري منذ بدء السجلات خلال شهر أبريل الماضي.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع الاقتصاد البريطاني خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 20.4 % ، ما يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث إبّان الأزمة العالمية المالية الأخيرة في عام 2008 – 2009م.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح صحفي أن تأثيرات حالة الإغلاق التام التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة كان من المتوقع أن تُحدث آثارا كبيرة في الأسواق، خصوصاً خلال شهر أبريل الذي شهد تقييد معظم النشاطات الاقتصادية ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت حالة الانكماش -وفقاً لبيان المكتب الوطني للإحصاء- معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، كما بلغ معدل التراجع للمدة من فبراير حتى أبريل الماضيين 10.4 %.