شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن مواصلة تقليص عدد قواتها الموجودة في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية بشأن الجلسة الأولى للحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة التي عُقدت عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة وفقاً لاتفاقية الإطار الإستراتيجيّ المُوقّعة بين البلدين عام 2008، حيث مثل جانب العراق الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى , وعن جانب الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية ديفيد هيل.
وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنيّة والثقافيّة بين البلدين, إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.
وذكرت أن هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة جلسات أخرى من الحوار الإستراتيجي بين البلدين, معبرة عن أملها في أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مباشِر في واشنطن عند توفر الظروف المناسبة.
وأعربت الولايات المتحدة عن وقوفها إلى جانب العراق بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة الإعمار .
وفيما يخص الملف الأمني أكدت الولايات المتحدة مواصلتها خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات الموجودة في العراق, والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية, فيما تؤكد بأنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن مواصلة تقليص عدد قواتها الموجودة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.