شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إدارة محلية اليوم الجمعة في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.
وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم (إس.إن.إيه بيرل) وإن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.