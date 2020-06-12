اخبار العالم

إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون والان نبدء بالتفاصيل

تمت السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية في ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط.

وقالت إدارة محلية اليوم الجمعة في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم (إس.إن.إيه بيرل) وإن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا