شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق بغواصة نووية فرنسية في ميناء تولون والان نبدء بالتفاصيل

تمت السيطرة على حريق اندلع على متن غواصة نووية في ميناء تولون الفرنسي على البحر المتوسط.

وقالت إدارة محلية اليوم الجمعة في بيان إنه لم يصب أحد في الحادث ولم تكن هناك مواد نووية أو أسلحة على متن الغواصة.

وذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الغواصة تحمل اسم (إس.إن.إيه بيرل) وإن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي ستتوجه إلى تولون في أسرع وقت ممكن.