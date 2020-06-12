شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 6 مدنيين بينهما شقيقان في قصف حوثي بتعز والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب مصدر محلي، فإن ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ حيا سكنيا في غرب مركز محافظة تعز، مساء أمس الخميس وأسفر ذلك عن مقتل شقيقين أحدهما طفل في الحادية عشرة من عمره، وفقا لما نشره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
كما أصيب في الهجوم أربعة مدنيين آخرين بإصابات خطيرة علاوة على إلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين في الحي.
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