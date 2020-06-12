الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات عالميا على الصعيد الإنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، الدور المهم الذي تلعبه الإمارات عالميا على الصعيد الإنساني.



وأشاد، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالدعم الذي قدمته الإمارات للعديد من دول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع جوتيريس، خلال الاتصال، التعاون المشترك وسبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة ودعم وكالاتها وبرامجها المختلفة.

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وأشار إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك خلال الفترة الحالية من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعم الإمارات لكافة الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد.

ومنذ بدء الأزمة قدمت الإمارات أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم.

وأسهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة، وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وتم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي.

وأكدت الإمارات التزامها بمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمانحين لمواجهة فيروس "كوفيد -19"، والذي تعهدت خلاله الدول المشاركة بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء، بما في ذلك الأبحاث الخاصة لإيجاد لقاح فعال.