محامون إيطاليون يستجوبون رئيس الوزراء بشأن تفشي كورونا

استجوب ممثلو الادعاء في بلدة بيرجامو بشمال إيطاليا، إحدى أكثر المناطق تضررا بفيروس كورونا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لنحو 3 ساعات في مقره بروما، في جلسة استماع الجمعة، بسبب تفشي الفيروس.

وتردد تقارير مفادها أنه سوف يتم استجواب وزير الصحة روبرتو سبرانزا، ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي بصفتهما شهود لما حدث في بداية التفشي المميت للفيروس، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ويدرس المحامون أسئلة عن السبب وراء انتشار الفيروس بسرعة في المناطق الشمالية، ولماذا لم يتم تصنيف بعض المجتمعات في بيرجامو على أنها مناطق احتواء.

وجرى عزل 10 مقاطعات في لومباردي في الثامن من مارس/ آذار بما في ذلك كودوجنو التي كان لديها أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في 20 فبراير/ شباط، وكذلك "فو" في منطقة فينيتو، ولكن المحققين يريدون معرفة السبب وراء عدم إتخاذ إجراءات مماثلة في بيرجامو رغم أعداد الإصابات المتزايدة هناك.