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تويتر توقف حسابات ضمن شبكة نشرت 37 مليون تغريدة تدعم أردوغان وحزبه

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

تويتر توقف حسابات ضمن شبكة نشرت 37 مليون تغريدة تدعم أردوغان وحزبه

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الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة تويتر، إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، الخميس، إيقاف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية أن شبكة من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

وأضافت الشركة إن "الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا"، لافتة إلى أن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه".

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