زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بتوظيف البرلمان لتفصيل القوانين‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

قال زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إن نظام رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية المعارض يستخدمان البرلمان لـ"تفصيل القوانين" التي تضمن لهما البقاء بالسلطة.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الجمعة.

وبحسب موقع العين الإخبارية، تأتي تصريحات قليجدار أوغلو تعليقا على اتجاه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية لتقديم مقترحات للبرلمان لتعديل قانون الأحزاب السياسية؛ بهدف الضغط على المعارضة، وخشية انتقال نواب العدالة والتنمية لأحزاب جديدة مناهضة لأردوغان.

وشدد المعارض التركي على حق المواطنين في انتخاب نوابهم، وعلى السلطات أن تشرع القوانين التي تحمي هذا الحق وتضمن صيانتها، وسنّ القوانين التي تعزز الديموقراطية الحقيقية للأحزاب، وتضمن شفافية العملية الانتخابية.

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كما وجّه قليجدار أوغلو، نواب حزبه بالبرلمان على "فتح القضايا التي تهم المواطنين والتي يغفل عنها النظام الحاكم بسبب انشغاله بتفصيل القوانين التي تخدم بقاءه".

وطالب النواب كذلك بلفت الأنظار إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وتفاقم حجم قضايا الفقر، وتجاهل السلطات لحقوق المواطنين في تأمين اجتماعي عادل.

وشدد على ضروروة قيامهم بتسليط الضوء على قضايا الفلاحين الذي يعانون أشد المعاناة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.

ومن تلك الممارسات استعداد الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي.