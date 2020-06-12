شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يوصى بزيادة الإنفاق على البنية التكنولوجية فى الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بأن تضع السياسة المالية فى الاعتبار ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التكنولوجية فى قطاعى الصحة والتعليم بنوعيه قبل الجامعی والجامعی گسبيل لا غنى عنه لتحقيق التنمية البشرية، وأوضحت اللجنة أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع المصرى وخدمة القضايا الوطنية المرتبطة بإصلاح ونمو الاقتصاد المصرى ورفع مستوى المعيشة للمواطن والأسرة يعتمد على عدة مقومات من بينها توفير وتطوير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذى شهده المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة فى مجال الارتقاء بالبنية المعلوماتية التكنولوجية وهو ما تجلى فى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى نمو قطاعى فى الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018/2019 على مستوى كافة القطاعات إذ بلغ نحو 16,7% بزيادة عن المعدل المستهدف لذات السنة الذى بلغ نحو 7%، فقد كشفت جائحة كورورنا المستجد مدى الارتباط الوثيق بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية وباقى القطاعات الأخرى وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم من ناحية أخری، فالاعتماد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والطرق التحليلية أصبح أمرا لا غنى عنه فى هذين القطاعين.

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وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن جائحة كورونا المستجد كشفت مدى الحاجة إلى تقوية قدرة البنية التحتية للاتصالات والمعلومات لمواجهة متطلبات القطاع الصحى وبالأخص ىي مجال استخدام الوسائل التكنولوجية فى التعرف على الحالات المرضية وتشخيصها وتجميع البيانات الطبية والوقوف علی آليات تتبع منع انتشار الأمراض، والقيام بحملات التوعية الطبية إلكترونيا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة فى مجال استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى إلا أن ظهور الجائحة وما ترتب عليها من تعطل عملية الدراسة أظهرت مدى الحاجة إلى تبنى مفاهيم جديدة فى نظام التعليم منها نظام التعليم عن بعد والتوسع فى استخدام نظام الذكاء الاصطناعي وتبنى التكنولوجيا الحديثة فى تقليل تكلفة العملية التعليمية.

وفی ضوه ما تقدم أوصت اللجنة بأن تضع السياسة المالية فى الاعتبار ضرورة الاهتمام بزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التكنولوجية فى قطاعى الصحة والتعليم بنوعيه قبل الجامعی والجامعی گسبيل لا غنى عنه لتحقيق التنمية البشرية.