شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر يونيو الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتيرعام نقابة الصحفيين أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة يوم الثلاثاء المقبل ١٦ يونيو وذلك بعد الاتصالات والاتفاق الذى تم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا الى أن الادارة المالية بالنقابة أنهت كل الإجراءات حيث سيتم تحويل البدل لحسابات وبطاقات الصحفيين من صباح الثلاثاء .

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد قام بتكليف محمد شبانة ليتولى مؤقتا مهام أمين الصندوق بجانب عمله كسكرتير عام للنقابة لخبراته فى هذا المجال وذلك لحين شفاء الزميل حسين الزناتى امين الصندوق .

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وكان حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، مضيفا :" أظهرت عينة التحليل إصابتى بفيروس كورونا، أثق إن الله لا يفعل إلا الخير، وهتعدى إن شاء الله بفضله وكرمه ودعواتكم، لكم محبتى جميعاً وحفظكم من كل سوء".

وكان محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أكد من قبل أن مجلس النقابة قد قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى كإجراء احترازى فى غاية الأهمية لحماية مرتادى النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى مبنى النقابة، مضيفا أن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى وتقوم أوتوماتيكيا وفى ثوان معدودات بتعقيم الصحفى أو الموظف ومرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة وفى حال ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة كما ترسل انذارا للجهاز الإدارى ولإدارة شئون العاملين لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنا من فيروس كورونا وكذلك يصبح أول مبنى بالمجتمع الصحفى يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة.

وقال شبانة إنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع اعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا مع اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية مشيرا إلى أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع.