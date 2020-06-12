شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى فى بيان: لا صحة لأية ترشيحات لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى حزب الشعب الجمهورى، الأخبار التى يتم تداولها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى حول ترشيحات من قبل الحزب لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، مؤكدا أنه لن يعلن عن أية ترشيحات لأى استحقاقات إلا بعد اكتمالها، وذلك من خلال المكتب السياسى للحزب.

وأعلن الحزب فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"يعلن حزب الشعب الجمهورى بأنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أية ترشيحات من قبل الحزب لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ويؤكد الحزب مجدداً أنه لم ولن يتم الإعلان عن أية ترشيحات لأى استحقاقات انتخابية إلا بعد اكتمالها واعتمادها من المكتب السياسي للحزب، وسيعلن أسماء مرشحى الحزب جملة واحدة من خلال هذه الصفحة الرسمية للحزب فقط وفقنا الله إلى ما فيه الخير لمصر وللمصريين".

Advertisements