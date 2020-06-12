شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عيد هيكل يعلن تعافيه من فيروس كورونا.. ويعتزم تبرعه ببلازما الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" والذى كان قد ثبت إيجابية المسحة بإصابته فى آواخر مايو الماضى، مشيرا إلى أنه يقضى الحجر الصحى فى منزله الآن وفق توصية الأطباء نظرا لضعف مناعته.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه قام بإجراء مسحة مرتين للتأكد من سلبية الإصابة قبل مغادرة المستشفى، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وأعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وقطاع الطب الصحى والوقائى بالمجلس، لاهتمام بمتابعة حالته الصحية أول بأول، كما وجه التحية لما تقوم به الأطقم الطبية من جهود لرعاية المرضى والمصابين بهذا الفيروس.

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وشدد على أنه سيتوجه للتبرع بالبلازما فور مرور 14 يوما من تعافيه، استجابة لدعوة وزارة الصحة للمتعافين للتبرع ببلازما الدم لتقديم يد العون لمصابين آخرين ومساعدتهم فى تنشيط المناعة والتصدى لهذا المرض، قائلا: "التبرع هو واجب واطنى لا يمكن التخاذل عنه".

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس "كورونا المستجد" ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافيين بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، إضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.