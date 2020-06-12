شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طلب إحاطة أمام الشؤون العربية بالنواب منها عودة العالقين وتعزيز التضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اجتماعيين الأحد القادم لمناقشة 11 طلب إحاطة موجهين لوزير الخارجية سامح شكرى، حول القضايا العربية المختلفة، وفي مقدمتها المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن الجالية المصرية في البلاد العربية، وخاصة دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية، وهي مشكلة عودة المصريين العالقين في البلاد العربية وغيرها.

وتشمل طلبات الإحاطة، ذلك المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب، بشأن التدخل الإيرانى في الشأن العربي وكيفية التعامل معه من خلال جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، والنائب هاني أباظة، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف القيادات العربية، وآخر بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

وتضم أيضا طلبات النواب مصطفي بكري، بشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي كدعم المصالحة العربية، و3 طلبات للنائبة سحر صدقي، حول دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة تمويل المشروعات، وكيفية تفعيل دور القطاع الخاص العربي بهدف تنوع اقتصاديات الدول العربية، وأيضا الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك انطلاقاً من التكامل الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية.

كما تبحت اللجنة الطلب المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن كيفية تطوير التشريعات الاقتصادية بين الدول العربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وأشرف رحيم، بشأن ضرورة تبني مبادرات جدية لتحقيق المزيد من التقارب العربي على المستوى الثنائي لإزالة القيود على التجارة عبر الحدود وتسهيل حركة الاستثمار.