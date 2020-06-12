الجيش الليبي يشن غارات على مواقع مرتزقة سوريين تدعمهم تركيا

مقاتلات سلاح الجو الليبى وكالات: قامت مقاتلات سلاح الجو الليبى، الجمعة، بشن غارات على مواقع وتمركزات ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين تدعمهم أنقرة خلال محاولتهم التقدم نحو سرت. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي لشؤون الخدمات، ومقرها شرق ليبيا، عبدالسلام البدري، أكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إليه بشأن طلبه الدعم والتأييد .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); وقال بيان صدر عن الإدارة العامة للإعلام الخارجي، التابعة للحكومة في الشرق، الجمعة، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري، ينفي ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إليه بشأن طلبه الدعم والتأييد .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

وأكد البدري أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه التصريحات التي تسعى إلى تشويه دور الحكومة الليبية في دعم القوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي والتدخلات الخارجية".

وكانت صحيفة "ماكور ريشون" أكدت أنها أجرت مقابلة مع نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي، ونقلت عنه أن "الحكومة المنعقدة في شرق ليبيا لن تسمح للمجنون في إسطنبول أن يسحق كنوز ليبيا الطبيعية".

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