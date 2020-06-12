المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا لمواجهة كورونا

أكد وسائل الإعلام المغربية، اليوم الجمعة، إرسال طائرة من المساعدات الطبية إلى موريتانيا لدعمها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، تنفيذًا لأمر الملك محمد السادس.
وكشف وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن تلقيه مكالمة من نظيره المغربي ناصر بوريطة، مساء الخميس، أبلغهخلالها بصدور أمر من العاهل المغربي بتوجيه طائرة خاصة محملة بالمساعدات الطبية، إسهاما في دعم معركة موريتانيا ضد تفشي الوباء.
وأشاد ولد الشيخ أحمد، بـ"الدعم الهام الذي يعبر بطبيعته وتوقيته عن متانة العلاقات المميزةبين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأشار بيان للديوان الملكي المغربي، في أبريل الماضي، إلى أن "الملك محمد السادس اقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم لإرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان في مختلف مراحل مكافحتها لجائحة فيروس كورونا المستجد.
أعلنت الحكومة الموريتانية السبت الماضي، أنها تسلمت من الإمارات 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية لمواجهة جائحة كورونا.
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