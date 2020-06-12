قتلى وجرحى إثر معارك بين القوات الحكومية اليمنية و"المجلس الانتقالي"

اشتدت وتيرة المعارك لليوم الثاني على التوالي بين القوات الحكومية اليمنية وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة أبين المحاذية لمحافظة شبوة في جنوب شرقي اليمن.
وأفاد مراسل RT بسقوط عشرات القتلى والجرحىمن الجانبين إثر المعارك الدائرة بالقرب من قرن الكلاسي بمحافظة أبين.
وسادت حالة من التوتر في محافظة شبوة النفطية بعد ليلة من الاشتباكاتالمتقطعة بين قبائل من مديريتي نصاب وجردان والقوات الحكومية، حيث لا يزال هناك حشد قبلي مسلح ضد القوات الحكومية في المحافظة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هجوم عناصر قبلية على المجمع الحكومي بمديرية نصاب بمحافظة شبوة، أين تتمركز القوات الحكومية.
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