فاينانشل تايمز: السعودية تدرس إلغاء موسم الحج هذا العام

قال مسئول كبير في وزارة الحج والعمرة السعودية إن سلطات بلاده تدرس إلغاء موسم الحج، للمرة الأولى، في التاريخ الحديث، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 110 آلاف شخص.
وأوضح المسئول في تصريحات لصحيفة "فاينانشل تايمز"، اليوم الجمعة، أنه "تمت دراسة القضيةبعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".
وأضاف معلقًا على إمكان إلغاء موسم الحج قائلًا: "جميع الخيارات مطروحة، والأولوية بالنسبة لنا هي صحة وسلامة الحجاج".
وكانت وكالة "رويترز" أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن السعودية ربما تحد بشدة من أعداد الحجاج هذا العام، نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، أن قيادة المملكة كانت تفكر في السماح بأعداد رمزية من الحجيج هذا العام، مع فرض بعض الشروط الأخرى، مثل حظر حج كبار السن وإجراء فحوصات طبية إضافية للقادمين.
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