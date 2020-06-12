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وزير ألماني يحذر من موجة ثانية لكورونا ويكشف عن وضع البلاد منها

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قال وزير المالية الألماني، أولف شولتس، إن البلاد في وضع يمكنها من تفادي موجة ثانية من فيروس ، محذرا من أن غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن الإجراءات الوقائية أمر ضروري.

وقال شولتس: "نحن نتعايش مع الفيروس، وهو ما

أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما تكون لدينا علاجات طبية جديدة، وعندما يكون لدينا لقاح... طالما لم يحدث ذلك، علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية".

وأضاف أن فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد "كبيرة جدا".

ووافقت ألمانيا يوم الأربعاء على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 185416، وحصيلة الوفيات 8755.

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