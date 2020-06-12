برلين: لا سبب يدعو لتغيير توقعات النمو الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ليس لديها حاليًا سبب لتعديل توقعاتها بشأن نمو اقتصادها، الأكبر في أوروبا.
وفي أبريل المنصرم خفضت الحكومة تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى -6.3 بالمئة من +1.1 بالمئة في توقعات صادرة في يناير، بينما قدمت الكثير منالمعاهد توقعات أكثر تشاؤمًا.
وأشار ألتماير إلى تقلب الجائحة والضبابية بشأن الاقتصاد في دول أخرى، وقال إنه يجب على الحكومة ألا تواصل تغيير توقعاتها، مضيفا أن برلين ستقدم توقعاتها القادمة في الخريف كما هو مخطط.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من مكتبإحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو سجل في أبريل أكبر انخفاض على الإطلاق، إذ تسببت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وعانت ألمانيا من انخفاض نسبته 30.2 بالمئة في الإنتاج الصناعي على أساس سنوي، وأظهرت فرنسا وإيطاليا، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالمنطقة، انكماشا في الإنتاج بنسبة 34.9 و42.5 بالمئة على الترتيب.
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