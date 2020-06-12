الأمم المتّحدة تحذّر: برامج إغاثة في اليمن مهدّدة بالتوقّف

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قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن نحو 75 بالمئة من البرامج التي تدعمها في اليمن ستتوقف في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم تتلق المزيد من التمويل مع انتشار الكوليرا وفيروس كورونا المستجد في البلد.

ويعاني معظم سكان اليمن من سوء التغذية ويعتمدون على المساعدات بسبب صراع مستمر منذ خمسة أعوام بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وتعهد المانحون الدوليون بتقديم مبلغ 1.35 مليار دولار لليمن في مؤتمر عقد في الثاني من حزيران، لكن هذا أقل من المبلغ المستهدف الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لجمعه وهو 2.4 مليارا دولار لإنقاذ أكبر عملية إغاثة إنسانية في العالم من نقص شديد في التمويل.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في إفادة صحافية في جنيف: “أكثر من 30 برنامجا من بين 41 دعمها الأمم المتحدة باليمن ستتوقف في الأسابيع المقبلة ما لم يتم توفير تمويل إضافي”.

وأضاف: “الآن يحتاج البلد أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة من العالم الخارجي. لكنه لا يحصل عليها”.

وتابع أن اليمن سجل 564 حالة إصابة بمرض كوفيد-19. لكن الأرقام المعلنة قد لا تشمل الحالات التي تمّ رصدها في مناطق تسيطر عليها السلطات الحوثية في الشمال.

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وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض هناك 130 وفاة على الرغم من أن منظمات الإغاثة تقول إن معدلات الفحص منخفضة للغاية.

وذكر ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه لم يُسدد سوى 47 بالمئة فقط من أصل 1.35 مليار دولار تم تعهد تقديمها من أجل اليمن في أوائل حزيران.

وقال إن المانحين ينبغي أن “يدفعوا بسرعة”، منبها إلى أن “البرامج ستتوقف، بل ان الكثير منها توقف بالفعل بسبب نقص التمويل”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن خدمات الماء والصحة العامة والرعاية الصحية التي تخدم 4 ملايين شخص ستبدأ التوقف اعتبارا من تموز إذا لم تحصل المنظمة على 30 مليون دولار بنهاية الشهر الجاري.

وقالت ماريكسي ميركادو، المتحدثة باسم المنظمة، خلال الإفادة نفسها، إن اليمن رصد نحو 137 ألف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال هذا العام، ربعهم أطفال تقل أعمارهم عن سن الخامسة.