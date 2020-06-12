مايكروسوفت تلحق بأمازون.. وتحرم الشرطة “تقنية الوجه”

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فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس نقلاً عن براد سميث، رئيس مايكروسوفت، قوله إن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا.

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تأتي هذه الخطوات عقب مظاهرات في الولايات المتحدة امتدت لأوروبا ضد عنف الشرطة عقب مقتل الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، تحت ركبة ضابط أميركي أبيض.

وأشعلت وفاة فلويد، وهو رهن احتجاز الشرطة في 25 مايو الماضي، المخاوف من استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه بشكل غير عادل ضد المحتجين.

إلى ذلك قال المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي، مات كاجل، إنه “عندما يرفض صانعو تكنولوجيا المراقبة هذه بيعها لأنها خطيرة للغاية، لن يكون بوسع المشرعين إنكار التهديدات المحدقة بحقوقنا وحرياتنا”.