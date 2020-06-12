- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية: “يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل، بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب”.
وأضاف: “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة”.
وأقر ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظرا على سفر موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك بعدما شاركوا في تحقيق بشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.