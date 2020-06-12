كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإمارتية تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 44 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوصات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

كشف وزارة الصحة عن تسجيل 513 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و 712 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام".