كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تستنكر وتدين تفجيرًا استهدف مسجدًا في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة التفجير الذي استهدف مسجدًا غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان: إن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية"، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

Advertisements

وقدمت وزارة الخارجية خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا بسبب هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا وقتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جراء إنفجار في أحد المساجد غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية: إن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين، موضحة في بيان: "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة" مضيفة أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.