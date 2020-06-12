كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: تجلت قوة وصلابة الإرادة الإماراتية في مواجهة التحديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، إن قيادتنا الرشيدة قدمت إلى لعالم الكثير من الأمثلة المشرفة على قوة الوطن وقدرته على خوض التحديات، وجعلت عبر ما غرسته من عزيمة وإمكانات وتأهيل في نفوس أبنائها من الإنجازات قدراً في مسيرتنا الحافلة بالنجاحات.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن قوة الإرادة الإماراتية وصلابتها تجلت في مواجهة جميع التحديات بالقدرة على الإنجاز وتحقيق مشاريع عملاقة في أي ظرف كان، وها نحن اليوم نشهد ونباهي العالم بأن عدداً منها سوف يكتمل رغم الجائحة الوبائية التي إنعكست على العالم أجمع.

Advertisements

وتابعت: أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي علم الجميع في وطننا أننا لا نعرف المستحيل وأن لا وجود له في قاموسنا الوطني، ومصممون على المضي قدماً في مسيرة التنمية وإنجازاتها الاستراتيجية، أكد على هذه المسلمات مجدداً خلال زيارته التفقدية لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتفقده المستوى الرائد الذي وصلت إليه، وهي التي ستكون كفيلة بنقل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة جديدة من الإنتاج في قطاع الطاقة وتنويع مصادرها وفق أرقى المعايير المعتمدة عالمياً وبنموذج متفرد من حيث جميع الشروط المطلوبة، وذلك نتاج رعاية القيادة الرشيدة ومدى تمكن الكوادر الوطنية عصب المشروع الوطني الرائد.

واختتمت الصحيفة كلامها قائلة: إن مشروع براكة للطاقة النووية السلمية من المشاريع الرائدة على المستوى العالمي، ويجسد في جانب كبير منه تقدم الدولة وتمكنها وثقتها في النجاح بكافة الميادين وسوف ينعكس على الكثير من القطاعات والجوانب الأساسية سواء اقتصادية أو اجتماعية.