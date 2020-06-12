المركز السينمائي المغربي يكرم رواد السينما المغربية عبر أفلام تعرض على موقعه

يواصل المركز السينمائي المغربي، إلى غاية 10 يوليوز المقبل، مواكبة الجمهور، في مرحلة تخفيف الحجر، إذ يقدم عبر موقعه الإلكتروني 15 فيلما مغربيا طويلا، يكرم من خلالها أسماء من جيل الرواد.

وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ، صدر، أمس الخميس، أن الأفلام، التي عرضها مع بداية الحجر، تهم بشكل أساسي أفلاما جديدة نسبيا، لكنه هذه المرة يوفر قائمة تكرم بعض الأسماء من جيل الرواد في السينما المغربية.

وأضاف البلاغ: أن “الموجة الثانية من البرمجة، تضم أعمالا من بدايات الفن السابع المغربي، منها عدد من الأفلام الخالدة في السينما الوطنية” .

وزاد بلاغ “ccm”: “كما هو الحال بالنسبة إلى الأفلام الـ36، التي عرضت في إطار القائمتين الأوليين، سيتم عرض كل فيلم من أفلام القائمة الثالثة على شبكة الأنترنت لمدة 48 ساعة، حيث سيكون بالإمكان مشاهدته على مدار ساعات اليوم” .

وعبر المركز السينمائي المغربي عن اعتزازه بالحماس، الذي أبداه الجمهور المغربي، والدولي للسينما المغربية، حيث تم تسجيل أزيد من 485 ألف مشاهدة كاملة في 101 دولة على الخوادم الإلكترونية للمركز السينمائي المغربي إلى حدود 10 يونيو الجاري.